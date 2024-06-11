Минобороны сообщило о крушении самолета Су-34 в регионе России

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Там уточнили, что военный самолет упал в горной местности при выполнении учебного полета. Членов экипажа Су-34 спасти не удалось. По информации министерства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали.
В качестве предварительной причиной авиакатастрофы в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность.
Ранее в Крыму упал военный вертолет Ми-24. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.