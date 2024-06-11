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07:08, 11 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о крушении самолета Су-34 в регионе России

МО: самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что военный самолет упал в горной местности при выполнении учебного полета. Членов экипажа Су-34 спасти не удалось. По информации министерства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали.

В качестве предварительной причиной авиакатастрофы в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность.

Ранее в Крыму упал военный вертолет Ми-24. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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