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12:05, 10 апреля 2024Россия

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

Минобороны России сообщило о крушении военного вертолета Ми-24 у побережья Крыма

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военный вертолет Ми-24 потерпел крушение в акватории Черного моря в районе западного побережья Крыма. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает в среду, 10 апреля, РИА Новости.

Авария летательного аппарата произошла около 6 часов утра по местному времени (совпадает с московским) при выполнении планового полета. Предварительной причиной крушения назван отказ техники.

«На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Хабаровском крае. Это произошло, когда он облетал территорию поселка Охотск-2 утром во вторник, 9 апреля. Никто не пострадал, повреждений у вертолета также не зафиксировали.

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      Игорь Дмитров
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