В России вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

В Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае на косе реки. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Вертолет совершил вынужденную посадку на косе реки Улья из-за технической неисправности. Это произошло, когда Ми-8 облетал территорию поселка Охотск-2 утром во вторник, 9 апреля. Никто не пострадал, повреждений у вертолета также не зафиксировали.

После авиапроисшествия следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства аварийной посадки Ми-8 выясняются.

Ранее на Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку после отказа гидросистемы. На борту совершавшего коммерческий рейс вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров, никто не пострадал.