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12:17, 20 марта 2024Россия

У российского вертолета Ми-8 с пассажирами в воздухе отказала гидросистема

На Ямале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку после отказа гидросистемы

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

На Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку после отказа гидросистемы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram.

По данным надзорного ведомства, на борту совершавшего коммерческий рейс вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров. Вертолет выполнял рейс по маршруту Бованенково-Мыс Каменный и был вынужден совершить экстренную посадку в 55 километрах от аэропорта Ямбург.

«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет (...) К месту посадки направлено резервное воздушное судно», — рассказали в прокуратуре.

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      Марк Леонов
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