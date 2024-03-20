У российского вертолета Ми-8 с пассажирами в воздухе отказала гидросистема

На Ямале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку после отказа гидросистемы

На Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку после отказа гидросистемы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram.

По данным надзорного ведомства, на борту совершавшего коммерческий рейс вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров. Вертолет выполнял рейс по маршруту Бованенково-Мыс Каменный и был вынужден совершить экстренную посадку в 55 километрах от аэропорта Ямбург.

«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет (...) К месту посадки направлено резервное воздушное судно», — рассказали в прокуратуре.