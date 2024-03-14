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05:08, 14 марта 2024Россия

Стало известно о крушении вертолета с вахтовиками в российском регионе

«112»: в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками, об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе Кварцевой горы на территории российского региона. По предварительным данным, жертвой происшествия стал один человек, несколько пострадали.

Всего на борту находилось 20 вахтовиков. Уточняется, что вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

Днем 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек. Основной версией происшествия названа техническая неисправность. На данный момент специальная комиссия расследует все обстоятельства.

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      Марина Совина
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