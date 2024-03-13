Перед крушением в Ивановской области экипаж Ил-76 доложил о пожаре в двигателе

Раскрыты детали последнего доклада потерпевшего крушение в Ивановской области военно-транспортного самолета Ил-76 о чрезвычайном происшествии (ЧП). Пилоты сообщали о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, повреждающих систему.

По данным собеседника Shot, это и стало причиной того, что борт не смог долететь до аэродрома Северный, с которого вылетел за несколько минут до этого. Если бы средства связи не были повреждены, самолет продолжил бы путь на трех оставшихся в рабочем состоянии двигателях.

Выдвинута основная версия крушения самолета

Таким образом, основной версией остается техническая неисправность. На данный момент специальная комиссия, работающая на месте авиакатастрофы, выясняет подробности случившегося.

Фото: Vk.com/podslushano_ivanovo / Globallookpress.com

Аналогичная версия была выдвинута заслуженным пилотом СССР Олегом Смирновым. Он предположил, что возгорание одного могло привести к разрушению других частей борта, из-за чего произошло крушение.

Сообщается, что произошло это на взлете. А взлет для отказа двигателя — самый сложный участок. Потому что самолет взлетает всегда полностью загруженный, с полными топливными баками. Он тяжелый, имеет максимальный вес Олег Смирнов заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора

Пилот добавил, что возгорание двигателя, как правило, сопровождается другими неполадками. При этом отказ одного двигателя никак не должен был отразиться на способности продолжить полет. Однако, по мнению специалиста, произошел слишком сильный пожар, который привел к разрушению других систем самолета. В Минобороны России, в свою очередь, сообщали, что причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей при взлете борта.

Жертвами крушения Ил-76 стали 16 человек

В общей сложности 16 человек стали жертвами авиакатастрофы под Иваново. Пять из них были летчиками 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Кроме того, на борту упавшего самолета были и летчики из Тверской области. При этом стало известно, что один из пассажиров не был зарегистрирован. Личность 16-го человека на борту и причины, по которым он не прошел регистрацию, не уточняются. Официально эту информацию не подтверждали.

Управлял Ил-76 пилот из Оренбурга — 34-летний россиянин имел множество часов налета, родственники гордились им. Губернатор российского региона Станислав Воскресенский сообщил, что семьям погибших летчиков окажут помощь.

ЧП произошло днем 12 марта. Сначала местные жители увидели в небе над Ивановской областью горящий борт, после чего повсюду был замечен черный густой дым. Борт потерпел крушение около 13:00 по московскому времени. Чтобы не допустить падения судна на жилые дома, экипаж увел его в сторону.