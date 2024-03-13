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03:05, 13 марта 2024Россия

Названо число погибших при крушении Ил-76 оренбургских летчиков

Мэр сообщил о пяти погибших при крушении Ил-76 оренбургских летчиках

Фото: Сергей Насонов / РИА Новости

При крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале.

По словам мэра, на борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

Кроме того, на борту упавшего самолета были и летчики из Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позже появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью.

По данным Минобороны России, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.

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      Юлия Мискевич
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