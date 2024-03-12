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15:50, 12 марта 2024Россия

Число погибших при крушении военного Ил-76 под Иваново снова выросло

Shot: число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области выросло до 16

Фото: Антон Насонов / РИА Новости

Число погибших при крушении тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области выросло до 16. Об этом сообщает Shot в Telegram.

До этого Минобороны России заявляло, что на борту находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако, по информации издания, еще один россиянин не был зарегистрирован.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что к авиакатастрофе привело возгорание одного из двигателей самолета. Что стало причиной пожара, не уточнялось.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение днем 12 марта в районе деревни Подталицы Ивановской области. Борт рухну около 13:00 по московскому времени при взлете с аэродрома. Чтобы не допустить падения самолета на дома, экипаж увел судно в сторону от жилого массива.

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      Константин Лысяков
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