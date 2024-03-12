В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области
МО РФ: причиной крушения Ил-76 под Иваново стал пожар одного из двигателейСюжетПожары в России
Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.
По данным оборонного ведомства страны, комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ вылетела на аэродром Северный для установления точных причин крушения.
По официальной информации, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ил-76 потерпел крушение при взлете около 13:00 по московскому времен.