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13:50, 12 марта 2024Россия

В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

МО РФ: причиной крушения Ил-76 под Иваново стал пожар одного из двигателей
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства страны, комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ вылетела на аэродром Северный для установления точных причин крушения.

По официальной информации, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ил-76 потерпел крушение при взлете около 13:00 по московскому времен.

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      Анастасия Алимпиева
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