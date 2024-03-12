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13:46, 12 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

Минобороны: в Ивановской области при взлете потерпел крушение самолет Ил-76
архивное фото

архивное фото. Фото: Нина Падалко / пресс-служба ОАК / РИА Новости

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что военно-транспортный самолет потерпел крушение около 13.00 по московскому времени при взлете. Ил-76 выполнял плановый полет, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете самолета. Ранее сообщалось, что падение Ил-76 могло произойти из-за попадания птицы в один из двигателей.

О крушении военно-транспортного самолета в Ивановской области стало известно днем во вторник, 12 марта. Предварительно, борт упал в районе кладбища, когда пытался совершить посадку на местном аэродроме.

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      Анастасия Шейкина
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