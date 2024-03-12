Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

МО: на борту разбившегося под Иваново Ил-76 были 8 членов экипажа и 7 пассажиров

На борту потерпевшего крушение в Ивановской области военно-транспортного самолета Ил-76 находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Такие подробности произошедшего раскрыло Министерство обороны России, сообщает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, катастрофа произошла во вторник, 12 марта, примерно в 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома.

Уточняется, что причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей.