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13:52, 12 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

МО: на борту разбившегося под Иваново Ил-76 были 8 членов экипажа и 7 пассажиров

Кадр: Telegram-канал Baza

На борту потерпевшего крушение в Ивановской области военно-транспортного самолета Ил-76 находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Такие подробности произошедшего раскрыло Министерство обороны России, сообщает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, катастрофа произошла во вторник, 12 марта, примерно в 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома.

Уточняется, что причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей.

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      Варвара Кошечкина
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