Появились подробности об управлявшем рухнувшим Ил-76 в Ивановской области пилоте

Shot: пилот из Оренбурга управлял рухнувшим в Ивановской области самолетом Ил-76

Пилот из Оренбурга управлял военно-транспортным самолетом Ил-76, который рухнул в Ивановской области. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По данным издания, 34-летний россиянин имел множество часов налета, родственники гордились им.

Как утверждает Shot, сразу после взлета двигатель Ил-76 загорелся, вернуться на аэродром не удалось. Экипажу пришлось уводить борт от деревни, а дальше — посадка в огне.

На борту военного самолета находились 15 человек, спастись никому из них не удалось.

Крушение Ил-76 подтвердили в Минобороны России. Предположительно, упавший самолет совершал учебный полет из аэродрома «Северный».

Причиной ЧП могла стать техническая неисправность воздушного судна. Уточняется, что дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, затем стало известно о возгорании самого двигателя, позже от него отвалилась часть.