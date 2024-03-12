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14:14, 12 марта 2024Россия

Число погибших при крушении военного Ил-76 под Иваново выросло

Mash: при крушении военно-транспортного Ил-76 под Иваново погибли 15 человек

Кадр: Telegram-канал Mash

Число погибших при крушении российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Ивановской области выросло до 15. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, выживших в авиакатастрофе нет. Сейчас место крушения проверяет спасательный вертолет.

Ранее Минобороны России сообщило, что причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стало возгорание одного из двигателей. Что привело к пожару, не уточняется.

О крушении тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 рядом с деревней Подталицы Ивановской области стало известно днем 12 марта. Катастрофа произошла около 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома. По данным российского оборонного ведомства, на борту находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Чтобы не допустить падения самолета на жилые дома, экипаж увел его в сторону.

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      Константин Лысяков
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