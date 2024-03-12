Стало известно о незарегистрированном пассажире на рухнувшем под Иваново Ил-76

Shot: на упавшем под Иваново Ил-76 находился незарегистрированный пассажир

На рухнувшем в Ивановской области военно-транспортном самолете Ил-76, предварительно, находился незарегистрированный пассажир. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Личность 16-го человека на борту самолета и причины, по которым он не прошел регистрацию, не уточняются. Официально эта информация не подтверждена. Согласно данным Минобороны России, на воздушном судне находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что Ил-76 упал в результате возгорания одного из двигателей. Причина пожара не уточняется.

О том, что в районе деревни Подталицы Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, стало известно днем 12 марта. Как сообщило Минобороны, борт потерпел крушение около 13:00 по московскому времени при взлете с аэродрома. Чтобы не допустить падения воздушного судно на жилые дома, экипаж увел его в сторону. Выживших в катастрофе нет.