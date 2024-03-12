Семьям погибших летчиков разбившегося под Иваново Ил-76 окажут помощь

Семьям летчиков, погибших при крушении Ил-76 под Иваново, окажут помощь

Семьям погибших летчиков экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под Иваново, окажут помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства российского региона.

«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью.

По данным Минобороны России, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.