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16:12, 12 марта 2024Россия

Семьям погибших летчиков разбившегося под Иваново Ил-76 окажут помощь

Семьям летчиков, погибших при крушении Ил-76 под Иваново, окажут помощь

Фото: Антон Насонов / РИА Новости

Семьям погибших летчиков экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под Иваново, окажут помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства российского региона.

«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью.

По данным Минобороны России, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.

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      Никита Абрамов
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