Раскрыты детали последнего доклада экипажа упавшего под Иваново Ил-76 о ЧП

Shot: перед крушением экипаж Ил-76 доложил о возгорании двигателя самолета

Перед крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области его экипаж сообщил о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы самолета. Детали последнего доклада пилотов о чрезвычайном происшествии (ЧП) на борту раскрыл источник Telegram-канала Shot.

По словам собеседника издания, именно повреждение коммуникаций привело к тому, что Ил-76 не долетел до аэродрома, иначе борт смог бы продержаться в воздухе на трех оставшихся в рабочем состоянии двигателях.

Версию о том, что возгорание одного двигателя могло привести к разрушению других частей самолета, в беседе с «Лентой.ру» также выдвинул заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, вылетевшие на огромной скорости лопатки способны нанести повреждения топливным и электронным коммуникациям.

Ранее Минобороны России заявило, что Ил-76 потерпел крушение из-за возгорания одного из двигателей. Причина пожара не уточняется.

Утром 12 марта военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе деревни Подталицы Ивановской области. Согласно данным Минобороны России, на воздушном судне находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако позже стало известно о 16-м человеке на борту, который по неизвестной причине не прошел регистрацию. Выживших в авиакатастрофе нет.