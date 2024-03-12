«На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?
Возгорание одного двигателя военно-транспортного Ил-76, вероятнее всего, привело к разрушению других частей самолета, из-за чего произошло крушение воздушного судна, предположил заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Об особенностях самолета и его экипаже специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Что известно о разбившемся Ил-76?
«Ил-76 — это военно-транспортный самолет, но используется он и в гражданской авиации как грузовой самолет для перевозки габаритных грузов и техники. Военные используют его и для перевозки техники, и для переброски значительного количества солдат. В этот самолет умещается где-то до 80 человек», — сообщил Смирнов.
Пилот отметил, что Ил-76 имеет четыре реактивных двигателя и летит на скорости 900 километров в час на высоте 10-12 километров. Также он добавил, что дальность у самолета составляет несколько тысяч километров без посадки.
«Пока фактов [о крушении] указано мало. Не указано, была ли радиосвязь, успел ли сообщить экипаж о том, что загорелся двигатель. Но, наверное, успел, потому что есть сообщения, что произошло это из-за возгорания двигателя», — сказал он.
Сообщается, что произошло это на взлете. А взлет для отказа двигателя — самый сложный участок. Потому что самолет взлетает всегда полностью загруженный, с полными топливными баками. Он тяжелый, имеет максимальный вес
Также Смирнов рассказал, что возгорание двигателя, как правило, сопровождается другими неполадками.
«То есть если двигатель загорелся, начиная с горячей части, то могут оплавленные лопатки вылетать. Эти лопатки, вылетающие из двигателя, могут повреждать коммуникации — топливные, электронные и другие части самолета, потому что летят они с огромной скоростью», - добавил он.
По мнению заслуженного пилота СССР, из-за проблем с двигателем могли получить повреждения и другие части самолета.
«Потому что Ил-76 сконструирован таким образом, что отказ одного двигателя абсолютно никак не отражается на способности продолжить полет. На трех двигателях он летит спокойно и даже на двух. Но, видимо, произошел такой пожар, который привел к разрушению других систем самолета», — объяснил Смирнов.
Экипажа разбившегося Ил-76
Специалист отметил, что состав экипажа самолета Ил-76 классический.
Экипаж состоит из командира корабля, второго пилота, штурмана, бортмеханика-бортинженера. В военном варианте там еще находятся люди, которые занимаются разгрузкой и выгрузкой самолета. Как указано, погибли все. Это очень печально
Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших при крушении российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Ивановской области выросло до 15. По информации издания, выживших в авиакатастрофе нет. Сейчас место крушения проверяет спасательный вертолет.
Крушение самолета Ил-76 в Ивановской области
О крушении тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области стало известно днем 12 марта. Катастрофа произошла около 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома. По данным Минобороны России, на борту находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Чтобы не допустить падения самолета на жилые дома, экипаж увел его в сторону.
Российское оборонное ведомство сообщило, что причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стало возгорание одного из двигателей. Что привело к пожару, не уточняется.