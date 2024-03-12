«На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

Пилот Смирнов: возгорание двигателя Ил-76 могло привести к другим повреждениям

Возгорание одного двигателя военно-транспортного Ил-76, вероятнее всего, привело к разрушению других частей самолета, из-за чего произошло крушение воздушного судна, предположил заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Об особенностях самолета и его экипаже специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Что известно о разбившемся Ил-76?

«Ил-76 — это военно-транспортный самолет, но используется он и в гражданской авиации как грузовой самолет для перевозки габаритных грузов и техники. Военные используют его и для перевозки техники, и для переброски значительного количества солдат. В этот самолет умещается где-то до 80 человек», — сообщил Смирнов.

Пилот отметил, что Ил-76 имеет четыре реактивных двигателя и летит на скорости 900 километров в час на высоте 10-12 километров. Также он добавил, что дальность у самолета составляет несколько тысяч километров без посадки.

«Пока фактов [о крушении] указано мало. Не указано, была ли радиосвязь, успел ли сообщить экипаж о том, что загорелся двигатель. Но, наверное, успел, потому что есть сообщения, что произошло это из-за возгорания двигателя», — сказал он.

Сообщается, что произошло это на взлете. А взлет для отказа двигателя — самый сложный участок. Потому что самолет взлетает всегда полностью загруженный, с полными топливными баками. Он тяжелый, имеет максимальный вес Олег Смирнов заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора

Также Смирнов рассказал, что возгорание двигателя, как правило, сопровождается другими неполадками.

«То есть если двигатель загорелся, начиная с горячей части, то могут оплавленные лопатки вылетать. Эти лопатки, вылетающие из двигателя, могут повреждать коммуникации — топливные, электронные и другие части самолета, потому что летят они с огромной скоростью», - добавил он.

По мнению заслуженного пилота СССР, из-за проблем с двигателем могли получить повреждения и другие части самолета.

«Потому что Ил-76 сконструирован таким образом, что отказ одного двигателя абсолютно никак не отражается на способности продолжить полет. На трех двигателях он летит спокойно и даже на двух. Но, видимо, произошел такой пожар, который привел к разрушению других систем самолета», — объяснил Смирнов.

Экипажа разбившегося Ил-76

Специалист отметил, что состав экипажа самолета Ил-76 классический.

Экипаж состоит из командира корабля, второго пилота, штурмана, бортмеханика-бортинженера. В военном варианте там еще находятся люди, которые занимаются разгрузкой и выгрузкой самолета. Как указано, погибли все. Это очень печально Олег Смирнов заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора

Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших при крушении российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Ивановской области выросло до 15. По информации издания, выживших в авиакатастрофе нет. Сейчас место крушения проверяет спасательный вертолет.

Крушение самолета Ил-76 в Ивановской области

О крушении тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области стало известно днем 12 марта. Катастрофа произошла около 13:00 по московскому времени при взлете воздушного судна с аэродрома. По данным Минобороны России, на борту находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Чтобы не допустить падения самолета на жилые дома, экипаж увел его в сторону.

Российское оборонное ведомство сообщило, что причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стало возгорание одного из двигателей. Что привело к пожару, не уточняется.