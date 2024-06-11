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07:40, 11 июня 2024Россия

Появились подробности об экипаже разбившегося в горах Северной Осетии Су-34

На борту разбившегося в горах Северной Осетии Су-34 находились два человека

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

На борту самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34, который потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, находились два пилота. Подробности об экипаже привел источник ТАСС в оперативных службах республики.

Члены экипажа при крушении не выжили. Как уточнил Mash в Telegram-канале, Cу-34 упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

О крушении Су-34 стало известно утром во вторник, 11 июня. Самолет упал в безлюдной местности, благодаря чему разрушений удалось избежать. В качестве предварительной причины крушения в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность, уточнив, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

В апреле в Крыму упал военный вертолет Ми-24. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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