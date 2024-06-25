Следователи раскрыли состояние Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью

СК: в момент атаки ВСУ под Белгородом Ил-76 был в технически исправном состоянии

В момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе над Белгородской областью Ил-76 находился в технически исправном состоянии. Такие данные о состоянии военного самолета «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, все системы работали в штатном режиме, что подтверждается данными расшифровки бортового самописца.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

Раннее следователи восстановили картину поражения этого самолета ракетой, выпущенной из комплекса Patriot.

