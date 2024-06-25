Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 25 июня 2024Силовые структуры

Следователи раскрыли состояние Ил-76 в момент атаки ВСУ над Белгородской областью

СК: в момент атаки ВСУ под Белгородом Ил-76 был в технически исправном состоянии
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

В момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе над Белгородской областью Ил-76 находился в технически исправном состоянии. Такие данные о состоянии военного самолета «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, все системы работали в штатном режиме, что подтверждается данными расшифровки бортового самописца.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

Раннее следователи восстановили картину поражения этого самолета ракетой, выпущенной из комплекса Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

      Бывший следователь в суде отказался признавать вину по делу о получении рекордной взятки

      В России дали МУС совет после выдачи ордера на арест Шойгу и Герасимова

      Разгадана тайна гигантского полярного сияния 2022 года

      В ЕС продлили действие механизма для украинских беженцев

      В Петербурге задержали 13 участников аферы по обману мужчин в дорогих ресторанах

      Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракты в Севастополе и Дагестане

      В России объяснили слова Макрона о готовности к диалогу с Путиным

      Певица Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа

      Появились кадры с места падения BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше