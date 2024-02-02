Украинская разведка попросила Россию передать тела погибших в Ил-76 пленных. Москва запросов из Киева не получала

Представитель ГУР Юсов: Украина просила РФ выдать тела погибших в Ил-76 пленных

Украина попросила Россию передать тела военнопленных, погибших в результате крушения российского самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

При этом, по его словам, российская сторона пока не отреагировала на просьбы. Москва официально не подтверждала получение таких обращений.

1 февраля стало известно, что следователи Следственного комитета России идентифицировали останки всех находившихся в самолете людей. Генетические экспертизы установили личности шести членов экипажа, 65 украинских пленных и троих сопровождавших их военных полицейских. На месте падения воздушного судна найдены более 670 фрагментов тел погибших и их личные документы.

Россия и Украина обменялись пленными, несмотря на инцидент с Ил-76

31 января между Москвой и Киевом произошел 50-й обмен пленными военнослужащими. Как сообщили в Министерстве обороны России, процедура прошла по формуле «195 на 195» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В российском военном ведомстве отметили, что бойцам в украинском плену грозила опасность, и по возвращении их отправят в медучреждения.

При этом украинская сторона заявила, что в ходе обмена пленными Киеву были переданы 207 человек. В их числе 95 военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), 56 нацгвардейцев, 26 пограничников и 29 бойцов территориальной обороны.

Тогда Юсов уточнил, что среди вернувшихся на Украину отсутствовали 65 пленных, которые были указаны в прошлом обменном списке и находились в сбитом российском военно-транспортном самолете.

Ил-76 с пленными на борту был сбит с территории Украины

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

Позднее президент России Владимир Путин раскрыл результаты экспертизы, проведенной на месте крушения транспортника. Выяснилось, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot, при этом ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Также Путин сообщил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения. Однако, заметил он, «желающих из международных организаций нет».