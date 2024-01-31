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18:55, 31 января 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли детали обмена пленными с Россией

Представитель ГУР Юсов заявил об отсутствии пленных из прошлого списка обмена

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, состоявшегося 31 января, отсутствовали пленные украинские военные, которые были указаны в прошлом обменном списке. Детали передачи пленных раскрыл представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, передает «Голос Америки» (признан в России иностранным агентом).

Сообщается, что Киеву были переданы 207 человек. В их числе 95 военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), 56 нацгвардейцев, 26 пограничников и 29 бойцов территориальной обороны. При этом в Минобороны России заявляли, что стороны вернули друг другу по 195 военнослужащих.

Как заявил омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец, это был 50-й обмен пленными между Россией и Украиной.

24 января в Белгородской области произошло крушение военного самолета Ил-76. По данным министерства обороны России, в момент падения на нем находились 65 пленных украинских военнослужащих.

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      Александр Курбатов
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