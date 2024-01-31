Президент РФ Путин: Ил-76 с пленными военными ВСУ сбила ракета из западного ЗРК

Президент России Владимир Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. По словам российского лидера, воздушное судно, упавшее в Белгородской области, было сбито американской системой Patriot.

Глава государства уточнил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории.

Путин добавил, что Москва настаивает на международном расследовании катастрофы, однако заметил, что «желающих из международных организаций нет».

Вот я официально, пользуюсь случаем, [хочу заявить] — официально мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время Владимир Путин президент России

Путин допустил, что Киев сбил Ил-76 по неосторожности

Российский лидер заявил, что не знает и не понимает, зачем Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский самолет, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Он допустил, что Киев мог ударить по Ил-76 случайно.

Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета — это их профессиональный долг. Они знают, что они делают и есть ли для этого определенные основания Владимир Путин президент России

Глава государства указал, что на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением Ил-76 из опасений, «что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать». Однако в России, пообещал политик, не забудут о преступлениях Киева.

Фото: СК РФ / РИА Новости

«Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только — щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они [украинские власти] совершают в отношении наших граждан», — отметил Путин.

В России озвучили требование к Западу после экспертизы крушения Ил-76

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы международные общественные организации высказали свое неприятие атаки ВСУ на российский военно-транспортный самолет.

«В том, что это западное оружие, с самого начала никто не сомневался из серьезных людей. То, что это доказано, дает нам дополнительные аргументы для продолжения уже занятой нами позиции относительно того, что терроризм против военно-транспортной авиации, тем более в условиях, когда Украина знала, что везут пленных на обмен, недопустим», — указал он.

Потерпевший крушение в Белгородской области Ил-76 вез военнопленных для обмена

24 января военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны России потерпел крушение в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов.

Фото: Vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

В Министерстве обороны России заявили, что Киев совершил теракт, сбив выполнявший гуманитарную миссию самолет — на борту были 65 пленных бойцов ВСУ.

Следственный комитет России (СКР) подтвердил версию о ракетной атаке на самолет. Он также установил, что точка пуска ракеты, сбившей Ил-76, располагалась в селе Липцы Харьковской области. Удар был нанесен из зенитно-ракетного вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.