Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

Президент Путин: даже если Киев случайно сбил Ил-76, это все равно преступление

Даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. Об этом заявил действующий глава российского государства Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты. Высказывание главы государства приводит ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия продолжает настаивать на международном расследовании крушения самолета и предположил, что ударом по самолету Украина могла хотеть спровоцировать Россию на ответные действия.

«Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю», — объявил Путин.