Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 31 января 2024Россия

Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

Президент Путин: даже если Киев случайно сбил Ил-76, это все равно преступление
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. Об этом заявил действующий глава российского государства Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты. Высказывание главы государства приводит ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия продолжает настаивать на международном расследовании крушения самолета и предположил, что ударом по самолету Украина могла хотеть спровоцировать Россию на ответные действия.

«Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю», — объявил Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Упавшую в мусоровоз женщину спасли при помощи пожарного крана

      Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше