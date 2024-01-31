В России озвучили требование к Западу после экспертизы крушения Ил-76

Сенатор Карасин: Запад должен высказать свое неприятие атаки ВСУ на Ил-76

Россия будет настаивать на том, чтобы международные общественные организации высказали свое неприятие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-транспортный самолет Ил-76, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое требование к Западу сенатор озвучил в беседе с «Лентой.ру» после публикации предварительных результатов экспертизы крушения воздушного судна.

«В том, что это западное оружие, с самого начала никто не сомневался из серьезных людей. То, что это доказано, дает нам дополнительные аргументы для продолжения уже занятой нами позиции относительно того, что терроризм против военно-транспортной авиации, тем более в условиях, когда Украина знала, что везут пленных на обмен, недопустим», — заявил Карасин.

Мы будем настаивать на том, чтобы международная правовая система, международные общественные организации и Организация Объединенных Наций (ООН) по этому поводу однозначно высказали свое неприятие. Поскольку я знаю, что такие заявления уже от ряда организаций последовали, эту работу надо продолжать Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что самолет Ил-76, по предварительным данным, был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot. Экспертиза продолжается.

Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Президент России Владимир Путин заявлял, что с подконтрольной Киеву территории по воздушному судну были запущены две ракеты.

