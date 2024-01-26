В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

Совбез ООН провел заседание по сбитому борту России Ил-76 с военнопленными ВСУ

В ООН в ночь на пятницу, 26 января, прошло заседание Совета Безопасности, которое было созвано по просьбе России из-за крушения под Белгородом самолета Ил-76. На нем также выступили представители Украины и других стран.

Заседание прошло на сутки позже, чем запрашивала РФ. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский из-за этого заявил, что «разочарован поведением Франции», которая сейчас председательствует в Совбезе. По мнению дипломата, она оказалась под давлением НАТО. Полянский призвал французских представителей «не ставить интересы НАТО и Киева над вашими обязанностями на посту председателя».

Представитель Франции объяснил задержку тем, что после получения просьбы в среду решил продолжить в тот день дебаты о ситуации в секторе Газа и дать членам Совбеза собрать дополнительную информацию об Ил-76.

Россия возложила вину за крушение самолета на Украину и призвала ООН осудить Киев

По словам Полянского, имеющиеся сейчас данные указывают на то, что Украина преднамеренно сбила самолет со своими же военнопленными, так как знала о маршруте и способе их транспортировки к месту обмена, списки находившихся на борту передавались Киеву.

Дипломат обвинил власти Украины в том, что они «в очередной раз показали свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность». Он призвал членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить этот теракт.

Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского в собственной безнаказанности Дмитрий Полянский первый заместитель постпреда России при ООН

Полянский добавил, что Россия сделает все, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание.

Комментируя выступление на заседании заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин, Полянский назвал его параноидальным и бредовым. «Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету, и тогда мы обеспечили бы безопасность (…) Скажу лишь, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал он.

Украина обвинила Россию в провокации и непредоставлении данных о полете

Кристина Гайовишин в своей речи обвинила Россию в «совершении преступления и провокации, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от единственной причины всех злодеяний — российской агрессивной войны и ее намерения уничтожить украинскую государственность».

Фото: ТАСС

Она не подтвердила и не опровергла напрямую утверждение, что Ил-76 сбили украинские военные, но заявила, что Украина имеет право рассматривать российские военно-транспортные самолеты как законные военные цели. Говоря о неудавшемся обмене военнопленными, она заявила, что Москва «намеренно поставила под угрозу безопасность пленных, не предоставив украинской стороне информацию, необходимую для обеспечения безопасности воздушного пространства».

«Москва несет полную ответственность за жизни украинских военнопленных», — указала она, потребовав провести международное расследование для установления всех обстоятельств. Гайовишин добавила, что украинские власти самостоятельно изучают обстоятельства крушения и судьбу всех военнопленных.

ООН заявила о невозможности проверить российские и украинские данные

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло отметила, что организация «не в состоянии верифицировать сообщения России и Украины об обстоятельствах крушения». Она призвала все стороны воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще больше обострить украинский конфликт. ДиКарло также напомнила, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш «однозначно осуждает все удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре».

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На заседании Совбеза выступили и другие представители — как постоянных, так и выбираемых его членов. Заместитель постпреда США Роберт Вуд, в частности, утверждал, что РФ «несет полную и окончательную ответственность за начало и продолжение» боевых действий на Украине, и объяснил крушение самолета «решением одного человека начать агрессивную войну». Великобритания же поддержала «спокойный и взвешенный ответ» Украины на крушение, подчеркнув острую необходимость установления фактов.

Без обвинений в чей-либо адрес выступили, в частности, представители Южной Кореи, Швейцарии и Гайаны, заявив, что достоверной информации о падении самолета пока нет, и призвав к объективному расследованию. Представитель Японии предложил Совбезу не заниматься спекуляциями без какой-либо объективной информации.

Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин призвал стороны строго соблюдать международное право и международные конвенции, защищающие жизнь и права военнопленных, добавив, что «диалог и переговоры представляют собой единственный жизнеспособный выход из любого кризиса».