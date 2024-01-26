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01:22, 26 января 2024Россия

Российский дипломат назвал крушение Ил-76 продуманным преступлением Киева

Дипломат Полянский назвал крушение Ил-76 продуманным преступлением Киева

Фото: Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский назвал крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области продуманным преступлением Киева, указав на наличие соответствующих данных, сообщает РИА Новости.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что украинские власти заранее знали о том, каким способом и маршрутом военнопленных будут доставлять к месту обмена.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отказалась расследовать крушение Ил-76 в Белгородской области, поскольку у нее отсутствуют подобные полномочия. Специалисты ИКАО отметили, что борт являлся военным, поэтому они не обладают механизмом или юрисдикцией для расследования инцидента.

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      Марина Совина
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