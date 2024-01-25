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22:53, 25 января 2024Мир

ИКАО отказалась расследовать крушение Ил-76 из-за отсутствия полномочий

ООН: ИКАО не будет расследовать инцидент с Ил-76 из-за отсутствия полномочий

Фото: Globallookpress.com

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отказалась расследовать крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области, поскольку у нее отсутствуют подобные полномочия. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

По его словам, специалисты ИКАО отметили, что борт являлся военным, поэтому они не обладают механизмом или юрисдикцией для расследования инцидента.

В организации заявили агентству, что не могут спекулировать о том, применимы ли положения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года к ситуации с самолетом, поскольку документ не распространяется на военные или государственные полеты.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

Следователи квалифицировали происшествие как теракт. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Российский самолет был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета, отметили в ведомстве.

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      Марина Совина
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