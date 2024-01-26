«Параноидальное и бредовое». В России оценили заявление Киева в Совбезе ООН по сбитому Ил-76 с украинскими пленными

Полянский назвал выступление Киева в Совбезе ООН по Ил-76 параноидальным

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совета Безопасности международной организации по поводу сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 с украинскими пленными. Он представил собранные Москвой сведения и оценил заявление украинской коллеги Кристины Гайовишин по этому вопросу.

Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Дипломат добавил, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы и переданы Киеву, поэтому отрицать это бессмысленно.

Зампостпреда Украины при ООН попыталась возложить ответственность на Россию

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин в ходе заседания Совбеза организации попыталась возложить на Россию ответственность за происшествие с Ил-76.

Она назвала военно-транспортные самолеты легитимной военной целью, подчеркнув, что безопасность пленных должна была обеспечивать российская сторона.

Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средства перевозки пленных Кристина Гайовишин зампостпреда Украины при ООН

Дипломат уточнила, что Киев выясняет все обстоятельства инцидента и настаивает на проведении международного расследования.

Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76

Полянский прокомментировал выступление украинской коллеги, отметив, что в ее словах не услышал ничего, что указывало бы на непричастность Киева к инциденту.

Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность. Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Дипломат добавил, что не располагает данными ни о каком международном расследовании, подчеркнув, что Москва самостоятельно выясняет все обстоятельства случившегося.

Россия заявляет о причастности Запада к удару по Ил-76

Полянский заявил, что США и Германия окажутся прямыми соучастникам теракта в отношении Ил-76, если выяснится, что он был сбит из поставленных Киеву западных зенитно-ракетных комплексов Patriot или IRIS-T.

Как показывает предварительное расследование, данные террористический акт ВСУ осуществили с применением ЗРК. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что представители международных организаций отказывают комментировать произошедшее.

ООН не может проверить подлинность утверждений России и Киева

ООН не может проверить подлинность утверждений России и Киева по поводу обстоятельств крушения Ил-76, заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза.

Она напомнила, что Москва говорит о нахождении в самолете 65 украинских военнопленных, экипажа из шести человек и троих военнослужащих, в то время как Украина допускает, что воздушное судно перевозило ракеты для российских военных систем.

Насколько мы понимаем, Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента, и Украина запросила проведение международного расследования. ООН не может проверить подлинность этих сообщений об обстоятельствах крушения Розмари ДиКарло замгенсека ООН по политическим вопросам

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не обладает полномочиями для расследования инцидента с Ил-76.

В ИКАО уточнили, что не станут спекулировать о том, применимы ли положения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года к ситуации с самолетом, поскольку это соглашение не распространяется на военные или государственные полеты.

Что известно о крушении Ил-76?

О крушении самолета стало известно 24 января. По данным Минобороны РФ, в Ил-76 находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В ведомстве считают, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом ВСУ, который находился в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Следователи квалифицировали происшествие как теракт. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Российский самолет был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета, отметили в Следственном комитете.

Служба безопасности Украины также возбудила уголовное дело по факту падения самолета. Расследование проходит по статье Уголовного кодекса Украины о «нарушении законов и обычаев войны».

Президент республики Владимир Зеленский заявил, что будет наставить на проведении международного расследования. Он также дал поручение Главному управлению разведки Министерства обороны страны заняться выяснением судьбы всех пленных.

