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02:46, 26 января 2024Россия

Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным

Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по сбитому российскому Ил-76 параноидальным и бредовым, сообщает РИА Новости.

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — заявил он.

Российский дипломат предположил, что Гайовишин получила установку продолжать распространять ложную информацию и выгораживать киевские власти. По его словам, списки украинских пленных, которых перевозили с целью обмена, были заранее опубликованы, и у Киева имелись эти данные.

Ранее Полянский рассказал, что в том случае, если будет доказано, что Украина использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или IRIS-T для нанесения удара по российскому Ил-76, который был сбит в Белгородской области, США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта.

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      Марина Совина
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