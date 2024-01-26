Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным

Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по сбитому российскому Ил-76 параноидальным и бредовым, сообщает РИА Новости.

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — заявил он.

Российский дипломат предположил, что Гайовишин получила установку продолжать распространять ложную информацию и выгораживать киевские власти. По его словам, списки украинских пленных, которых перевозили с целью обмена, были заранее опубликованы, и у Киева имелись эти данные.

Ранее Полянский рассказал, что в том случае, если будет доказано, что Украина использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или IRIS-T для нанесения удара по российскому Ил-76, который был сбит в Белгородской области, США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта.