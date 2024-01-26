Стало известно о возможной причастности США и ФРГ к крушению российского Ил-76

Дипломат Полянский заявил о возможной причастности США и ФРГ к крушению Ил-76

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в том случае, если будет доказано, что Украина использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или IRIS-T для нанесения удара по российскому Ил-76, который был сбит в Белгородской области, США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта, сообщает РИА Новости.

«Как показывает предварительное расследование, данные террористический акт ВСУ осуществили с применением ЗРК. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в случае подтверждения этих данных западные государства, которые передали соответствующие ЗРК Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут считаться прямыми соучастниками совершенного преступления.

Ранее Полянский заявил, что все имеющиеся данные указывают на то, что крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области являлось продуманным преступлением Киева. Он подчеркнул, что украинские власти заранее знали о том, каким способом и маршрутом военнопленных будут доставлять к месту обмена.