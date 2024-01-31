Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

Путин: Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot

Ил-76, который упал в Белгородской области, был сбит американской системой Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин, раскрыв результаты экспертизы, пишет РИА Новости.

«Ил-76 был сбит американской системой Patriot, это установила экспертиза. Россия настаивает на международном расследовании крушения», — сообщил Путин.

Президент отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории. По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. «Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю», — сказал Путин.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.