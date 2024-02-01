Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 1 февраля 2024Силовые структуры

Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

СК: идентифицированы останки всех погибших в крушении Ил-76 под Белгородом

Фото: Reuters

Следователи идентифицировали останки всех погибших, находившихся в военно-транспортном самолете Ил-76 Минобороны России, который был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Генетические экспертизы установили личности шести членов экипажа, 65 украинских пленных и троих сопровождавших их военных полицейских. На месте падения воздушного судна найдены более 670 фрагментов тел погибших и их личные документы.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

      Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

      Библиотекаря осудили за сокрытие сведений о подготовке теракта в Петербурге

      В Госдуме отчитали депутата за один элемент одежды

      Стало известно о возможном отречении короля Карла III от престола

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      В России сократился объем выдач одного вида ипотеки

      Тимошенко назвала катастрофой новый законопроект о мобилизации

      Военный рассказал о способе защиты от новых реактивных снарядов у ВСУ

      Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше