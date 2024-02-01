Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

СК: идентифицированы останки всех погибших в крушении Ил-76 под Белгородом

Следователи идентифицировали останки всех погибших, находившихся в военно-транспортном самолете Ил-76 Минобороны России, который был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Генетические экспертизы установили личности шести членов экипажа, 65 украинских пленных и троих сопровождавших их военных полицейских. На месте падения воздушного судна найдены более 670 фрагментов тел погибших и их личные документы.