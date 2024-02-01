Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 1 февраля 2024Силовые структуры

Фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты попал на видео

СК показал фрагмент американской ракеты, выпущенной ВСУ по Ил-76 под Белгородом
Начало событий в новости ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой

Следственный комитет (СК) России показал фрагмент американской ракеты, которую выпустили украинские военные по российскому самолету Ил-76 в Белгородской области. Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны сотрудники СК, работающие на месте крушения военно-транспортного самолета. Также показаны обломки использованного вооружения.

Ранее 1 февраля СК подтвердил, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами американского производства.

С места происшествия были изъяты 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. На смывах с них эксперты обнаружили следы гексогена с примесями до 10 процентов октогена, характерного для взрывчатых веществ иностранного производства.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой

      Адвокат опроверг признание вины инвестором Калви в хищении миллиардов

      В ЕС смогли договориться о новых миллиардах помощи для Украины

      В России захотели обязать банки звонить с коротких номеров

      Часть россиян предупредили о сложной погоде

      ВСУ признались в атаках на Крым западными крылатыми ракетами

      Исходный код ПО для Mercedes случайно слили в сеть

      Госдума приняла закон о «наливайках»

      В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян

      Фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше