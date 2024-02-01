Фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты попал на видео
Следственный комитет (СК) России показал фрагмент американской ракеты, которую выпустили украинские военные по российскому самолету Ил-76 в Белгородской области. Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.
На кадрах видны сотрудники СК, работающие на месте крушения военно-транспортного самолета. Также показаны обломки использованного вооружения.
Ранее 1 февраля СК подтвердил, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами американского производства.
С места происшествия были изъяты 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. На смывах с них эксперты обнаружили следы гексогена с примесями до 10 процентов октогена, характерного для взрывчатых веществ иностранного производства.
Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. СКР возбудил уголовное дело о теракте.