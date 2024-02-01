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13:00, 1 февраля 2024Силовые структуры

ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой

СК: Ил-76 под Белгородом был сбит ВСУ ракетой MIM-104A комплекса Patriot

Фото: Jan Kees de Meester / Ministerie van Defensie / Wikimedia

Следователи установили тип вооружения, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами американского производства.

Экспертиза установила, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes.

С места происшествия были изъяты 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. На смывах с них эксперты обнаружили следы гексогена с примесями до 10 процентов октогена, характерным для взрывчатых веществ иностранного производства.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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      Любовь Ширижик
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