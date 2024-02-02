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00:13, 2 февраля 2024Бывший СССР

Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Представитель ГУР Юсов: Украина попросила Россию передать тела погибших в Ил-76

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Украина попросила Россию передать тела украинских военнопленных, погибших в результате крушения российского самолета Ил-76 по Белгородом. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, передает «Украинская правда».

При этом, по его словам, Москва пока не отреагировала на обращения Киева.

Ил-76 разбился в Белгородской области днем 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также трое сопровождающих.

Позднее стало известно, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. По данным следствия, украинские военные из Харьковской области атаковали Ил-76 двумя ракетами.

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      Марина Совина
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