СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

СКР подтвердил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из ЗРК Patriot

Следователи установили тип вооружения, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью. Результаты расследования раскрыл Следственный комитет России (СКР).

Экспертиза установила, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами.

В России увидели соучастие США в крушении Ил-76

С места происшествия были изъяты 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. На смывах с них эксперты обнаружили следы гексогена с примесями до 10 процентов октогена, характерным для взрывчатых веществ иностранного производства. Фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты попал на видео.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации результатов расследования заявила, что президент США Джо Байден сделал американцев соучастниками крушения самолета Ил-76 под Белгородом. «Граждане США должны знать, на что идут их деньги», — добавила пресс-секретарь МИД.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Запад уходит от расследования крушения Ил-76 из-за боязни выйти на самого себя. По его словам, Россия публично объявляла о готовности провести международное расследование, но европейцы не готовы делать его «без бумаги».

Фото: СК РФ / РИА Новости

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Ракеты для ЗРК Patriot Украине поставляли и другие страны

Помимо США ракеты для ЗРК Patriot Украине поставляли также Германия и Нидерланды. Еще до поставки комплексов на Украину президент России Владимир Путин пообещал их «пощелкать».

Путин называл американские ЗРК Patriot устаревшими в сравнении с российскими комплексами С-300. По утверждению Путина, Patriot — достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стране необходимо больше ЗРК Patriot для защиты ключевых городов. Он отмечал, что все ЗРК разместили вокруг Киева. При этом, как пишет американское издание Politico, Зеленский просил дополнительные комплексы для Херсона и Одессы.