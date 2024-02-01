Захарова заявила о соучастии американцев в крушении Ил-76 из-за Байдена

Захарова: Байден сделал американцев соучастниками крушения Ил-76 под Белгородом

Президент США Джо Байден сделал американцев соучастниками крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Захарова прокомментировала информацию Следственного комитета России, что самолет был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot на вооружении украинских военных. По ее мнению, администрация Байдена и сам американский лидер сделали американцев соучастниками кровавой трагедии.

«Граждане США должны знать, на что идут их деньги», — добавила пресс-секретарь МИД.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Россия будет настаивать на том, чтобы международные общественные организации высказали свое неприятие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-транспортный самолет Ил-76. С таким заявлением он выступил после публикации предварительных результатов экспертизы крушения воздушного судна.