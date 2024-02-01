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13:04, 1 февраля 2024Россия

Кремль заявил об одном страхе Запада из-за расследования крушения Ил-76

Пресс-секретарь Путина Песков: Запад боится выйти сам на себя в деле Ил-76

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Запад уходит от расследования крушения Ил-76 из-за одного страха — боязни выйти на самого себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что Россия публично объявляла о готовности провести международное расследование, но европейцы не готовы делать его «без бумаги».

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

Он отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории. По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление.

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      Марк Леонов
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