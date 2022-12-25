Путин заявил о способности России уничтожить комплексы Patriot на Украине

Владимир Путин: Россия уничтожит комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Президент отметил, что у Украины таких комплексов еще нет. «Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — заявил Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

В четверг Путин в беседе с журналистами отметил, что Patriot — достаточно старая система. По словам президента, она не работает так, как российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Тогда же он заявил, что найдет «противоядие» этим комплексам.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что американская сторона передаст Киеву не улучшенную версию Patriot, а старую модель с минимальными возможностями. Риттер напомнил, что установки показали плохую эффективность в двух иракских компаниях в 1991 и 2003 годах — они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», выпущенные Багдадом.