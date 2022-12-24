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18:49, 24 декабря 2022Мир

Экс-разведчик из США заявил о планах Байдена обмануть Зеленского с Patriot

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден поставит Украине устаревший зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью каналу Through the eyes of на YouTube.

По его мнению, американская сторона передаст Киеву не улучшенную версию Patriot, а старую модель с минимальными возможностями. Риттер напомнил, что установки показали плохую эффективность в двух иракских компаниях в 1991 и 2003 годах — они не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», выпущенные Багдадом.

Ранее генерал США в отставке Марк Хертлинг заявил, что Украине потребуются месяцы подготовки по эксплуатации оружия. Он также отметил, что комплекс не сможет защитить всю территорию страны.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где нужно защитить самый важный стратегический объект», – объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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