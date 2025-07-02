Разработан безопасный аналог «Оземпика» в таблетках

Cell: Ученые создали безопасные молекулы, способные лечить диабет и ожирение

Ученые создали уникальные молекулы, способные лечить диабет второго типа и ожирение без риска для сердца — побочного эффекта, характерного для существующих бета-агонистов. Речь идет о препаратах нового поколения, активирующих бета-2-адренорецепторы, но с «предвзятостью» к белку GRK2 — ключевому элементу в регуляции глюкозы в мышцах.

Исследование, опубликованное в Cell, показало: эти молекулы усиливают усвоение глюкозы скелетными мышцами без повышения уровня цАМФ, а значит, не вызывают тахикардии, гипертрофии и других сердечных осложнений. Кроме того, они не приводят к снижению чувствительности рецепторов при длительном приеме, что делает их перспективной альтернативой инъекционным препаратам типа агонистов GLP-1.

Клинические испытания на людях подтвердили безопасность и хорошую переносимость разработанного препарата. Теперь ученые надеются, что GRK-селективные агонисты бета-2-рецепторов станут первыми пероральными средствами нового поколения для контроля диабета и ожирения — эффективными и безопасными одновременно.

Ранее было установлено, что семаглутид — действующее вещество Ozempic и Wegovy — может в редких случаях вызывать потерю зрения. Исследование с участием 350 тысяч пациентов показало, что прием препарата более двух лет удваивает риск развития ишемической оптической нейропатии.