Трамп показал связанную с сексуальным скандалом комнату Белого дома

NBC: Трамп показал комнату, где экс-президент США Клинтон встречался с Левински

Американский лидер Дональд Трамп показал сенаторам-однопартийцам из Республиканской партии комнату Белого дома рядом с Овальным кабинетом, где экс-президент США Билл Клинтон встречался со стажеркой Моникой Левински. Об этом в интервью NBC рассказал один из республиканских сенаторов.

По словам собеседника телеканала, сейчас Трамп там организовал склад одежды и сувениров с символикой MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), которые тот дарит гостям во время их визитов.

В 1998-1999 годах разгорелся скандал из-за романа Клинтона с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Бывшего главу государства обвинили в лжесвидетельствовании, начали процедуру импичмента, но в итоге оправдали.