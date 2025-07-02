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14:29, 2 июля 2025Забота о себе

Названо неожиданное свойство кваса

Эксперт биобезопасности Шевелева: Квас усиливает аппетит
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии Светлана Шевелева назвала неожиданное свойство кваса. Ее слова цитирует aif.ru.

По словам эксперта, квас усиливает аппетит за счет содержащихся в нем органических кислот и углекислоты. Она объяснила, что эти вещества способствуют выделению желудочного сока, благодаря чему появляется аппетит. Кроме того, Шевелева отметила, что в квасе содержатся витамины группы В и витамин С, а также молочная кислота, которая выделяется микроорганизмами в процессе ферментации.

Тем не менее назвать квас оздоровительным продуктом нельзя, считает специалистка, так как на 95 процентов он состоит из воды и полезных веществ в нем немного.

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Поскольку квас делают из хлеба, напиток получается довольно калорийным и в нем естественным образом содержится сахар. «Со стаканом кваса мы получаем не меньше 50 ккал. Поэтому одного-двух стаканов кваса в день для разнообразия рациона достаточно», — считает Шевелева.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал лучший напиток для долгой жизни. По его мнению, таким напитком является кофе без сахара и сливок.

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