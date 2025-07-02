Исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал кофе лучшим напитком для долголетия

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер назвал кофе лучшим напитком для долгой жизни и рассказал о способе его правильно пить. Своим мнением он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет Daily Mail.

Бюттнер заявил, что кофе является одним из лучших напитков для долголетия. Правда, по его мнению, есть один важный секрет употребления этого напитка с пользой — всегда пить его только по утрам. «Если вы выпьете чашку или две кофе до полудня, это действительно снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний», — считает он.

Бюттнер посоветовал выбирать кофе светлой обжарки, поскольку в нем больше антиоксидантов, а также пить его без сахара, молока и других добавок. По его мнению, именно в таком виде напиток дает наибольшую пользу и не причиняет вреда.

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