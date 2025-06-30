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14:31, 30 июня 2025Забота о себе

Врач назвала способ получить максимум пользы от чайного гриба

Эндокринолог Павлова: В чайный гриб не стоит добавлять сахар
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эндокринолог Зухра Павлова назвала способ приготовить чайный гриб так, чтобы получить от него максимальную пользу. Ее цитирует KP.RU.

По ее словам, любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника. Они хорошо сказываются на иммунной системе, и, как следствие, могут положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека. «Я выступаю "за" ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар», — уточнила врач.

Эндокринолог объяснила, что для ускорения роста чайного гриба и более быстрой ферментации производители часто добавляют в него сахар, однако он делает напиток менее полезным. Павлова объяснила, что в этом случае напиток будет повышать уровень сахара в крови.

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