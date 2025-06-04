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16:31, 4 июня 2025Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление клубники и черешни

Диетолог Поляков: Много клубники и черешни нельзя есть людям с болезнями ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natasha Skov / Unsplash

Некоторым людям следует ограничить употребление клубники и черешни, заявил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Об этом он сообщил россиянам в беседе с aif.ru.

По его словам, много клубники и черешни нельзя употреблять людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. «Не стоит есть, во всяком случае в больших количествах, эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии», — сказал врач.

Поляков также предостерег от чрезмерного потребления клубники и черешни женщин, которые кормят грудью. По его словам, кормящим матерям нужно соблюдать определенную диету, потому что клубника и черешня, особенно импортные, могут вызвать аллергическую реакцию.

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