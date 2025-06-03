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14:32, 3 июня 2025Забота о себе

Женщинам назвали неожиданный продукт для увеличения продолжительности жизни

Терапевт Дроздова: Красное мясо два-три раза в неделю полезно для женщин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Endla / Shutterstock / Fotodom

Употребление мяса полезно для здоровья женщин и положительно влияет на продолжительность жизни. Об этом заявила врач-терапевт Любовь Дроздова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает aif.ru.

Врач отметила, что это неожиданный продукт для увеличения продолжительности жизни, так как большинство исследований доказывали негативное воздействие красного мяса на здоровье. «Для российской популяции было показано несколько иное. Красное мясо, которое употребляют женщины порядка двух-трех раз в неделю, позитивно влияет на продолжительность жизни», — подчеркнула она.

Дроздова уточнила, что благоприятное воздействие отмечается только у мяса, прошедшего первичную тепловую обработку, то есть тушеного или запеченного. Колбасу, копчености, сосиски и мясные полуфабрикаты она назвала нежелательными в рационе.

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