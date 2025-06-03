Врач указал на приводящие к повреждению почек продукты

Нефролог Лапман предложил при проблемах с почками отказаться от мяса и газировки

Нефролог Габриэль Лапман заявил, что рацион оказывает существенное влияние на состояние почек. В беседе с изданием La Nacion врач указал на продукты, приводящие к их повреждению.

Лапман предложил при проблемах с почками прежде всего отказаться о газировки. Также он посоветовал сократить количество мяса в рационе, поскольку избыток животного белка создает дополнительную нагрузку на орган.

Кроме того, по словам врача, не стоит злоупотреблять продуктами, которые принято хранить в замороженном виде. Они зачастую подвергаются глубокой обработке с добавлением различных консервантов. Также, по его словам, в этих продуктах очень много соли, что негативно сказывается еще и на артериальном давлении.

Ранее нефролог Данила Пыриков рассказал, как проверить состояние почек дома. По его словам, для этого необходимо изучить цвет и консистенцию мочи.