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10:35, 3 июня 2025Забота о себе

Врач указал на приводящие к повреждению почек продукты

Нефролог Лапман предложил при проблемах с почками отказаться от мяса и газировки
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нефролог Габриэль Лапман заявил, что рацион оказывает существенное влияние на состояние почек. В беседе с изданием La Nacion врач указал на продукты, приводящие к их повреждению.

Лапман предложил при проблемах с почками прежде всего отказаться о газировки. Также он посоветовал сократить количество мяса в рационе, поскольку избыток животного белка создает дополнительную нагрузку на орган.

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Кроме того, по словам врача, не стоит злоупотреблять продуктами, которые принято хранить в замороженном виде. Они зачастую подвергаются глубокой обработке с добавлением различных консервантов. Также, по его словам, в этих продуктах очень много соли, что негативно сказывается еще и на артериальном давлении.

Ранее нефролог Данила Пыриков рассказал, как проверить состояние почек дома. По его словам, для этого необходимо изучить цвет и консистенцию мочи.

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