Врач посоветовал простой домашний тест для проверки состояния почек

Нефролог Пыриков посоветовал изучить мочу для проверки состояния почек

Нефролог Данила Пыриков заявил, что проверить состояние почек можно без похода к врачу и сдачи анализов. Простой домашний тест, который поможет оценить, есть ли проблемы с этим органом, он раскрыл на своем YouTube-канале.

Пыриков посоветовал изучить цвет, запах, прозрачность и консистенцию мочи после похода в туалет. «Красная и малиновая моча, а также моча цвета кваса должна вызывать тревогу. В этом случае моча окрашивается эритроцитами или гемоглобином, который выходит из разрушенных эритроцитов. Причиной может быть рак, камни или гломерулонефрит», ─ пояснил медик.

Если моча стала мутной и содержит осадок в виде хлопьев, это может быть симптомом различных инфекционных заболеваний, причем запах в данном случае тоже будет неприятный, добавил врач. Пена в моче в норме может присутствовать в небольшом количестве, но если она является обильной, то Пыриков порекомендовал сдать общий анализ мочи, чтобы определить в ней уровень белка.

Ранее нефролог Ольга Козина рассказала, по каким причинам чаще всего возникают заболевания почек. По ее словам, одним из факторов риска является малоподвижный образ жизни.