Врач предупредила о главных причинах заболеваний почек

Нефролог Козина назвала одной из причин болезней почек сидячий образ жизни

Врач-нефролог Ольга Козина назвала главные причины, из-за которых возникают заболевания почек. О них врач предупредила в беседе с РИАМО.

«Причины их распространения включают увеличившуюся продолжительность жизни, высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повреждений почек из-за лекарств, а также ухудшение качества питания и сидячий образ жизни», — объяснила Козина, говоря о заболеваниях почек.

Специалистка добавила, что такие почек часто протекают бессимптомно, что затрудняет их своевременную диагностику. Кроме того, многие люди игнорируют их симптомы: утомляемость, повышенное давление, боли в пояснице, отеки или изменения в моче.

Это словам врача, это может привести к прогрессированию заболевания и возникновению серьезных осложнений, включая почечную недостаточность. Около 40 процентов пациентов узнают о проблемах с почками только на стадии хронической почечной недостаточности, констатировала она.

Ранее уролог, андролог Артур Богатырев предупредил о неочевидных симптомах болезней почек. К ним врач отнес появление отеков лица и ног, снижение аппетита и наличие крови в моче.