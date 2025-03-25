Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:43, 25 марта 2025Забота о себе

Врач предупредила о главных причинах заболеваний почек

Нефролог Козина назвала одной из причин болезней почек сидячий образ жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom

Врач-нефролог Ольга Козина назвала главные причины, из-за которых возникают заболевания почек. О них врач предупредила в беседе с РИАМО.

«Причины их распространения включают увеличившуюся продолжительность жизни, высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повреждений почек из-за лекарств, а также ухудшение качества питания и сидячий образ жизни», — объяснила Козина, говоря о заболеваниях почек.

Специалистка добавила, что такие почек часто протекают бессимптомно, что затрудняет их своевременную диагностику. Кроме того, многие люди игнорируют их симптомы: утомляемость, повышенное давление, боли в пояснице, отеки или изменения в моче.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Это словам врача, это может привести к прогрессированию заболевания и возникновению серьезных осложнений, включая почечную недостаточность. Около 40 процентов пациентов узнают о проблемах с почками только на стадии хронической почечной недостаточности, констатировала она.

Ранее уролог, андролог Артур Богатырев предупредил о неочевидных симптомах болезней почек. К ним врач отнес появление отеков лица и ног, снижение аппетита и наличие крови в моче.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Эр-Рияде

    Российский фондовый рынок вырос после заявления США о договоренностях

    PlayStation 5 получила важное обновление

    Врач рассказал о редком опасном последствии кошачьих царапин

    Экс-главе Серпухова предъявили обвинение во взятках

    Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за два миллиона рублей

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Ида Галич назвала лучший город Земли

    Нацбанк Украины перестанет рассчитывать курс гривны к рублю

    В Киеве раскрыли договоренности Украины с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше